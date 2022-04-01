Менеджер по работе с рекламациями в Казани зарабатывает до 67 тыс. в месяц

Зарплатный максимум для менеджера по работе с рекламациями в сфере торговли строительными материалами и DIY-товарами в Казани составляет 67 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«Зарплатный максимум для такого специалиста в Москве составляет 110 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 90 тыс. руб. Высокий уровень заработка предлагают компании с большим товарооборотом. Средняя зарплата менеджеров по работе с рекламациями в нашем городе – 43 тыс. рублей», – сказано в сообщении.

В столице Татарстана на самую высокую зарплату в размере от 50 до 67 тыс. рублей могут претендовать кандидаты с высшим юридическим образованием, стажем работы в компаниях с крупным товарооборотом от двух лет и подтвержденным опытом снижения издержек компаний по рекламациям.

По итогам исследования составлен средний портрет менеджера по работе с рекламациями. Это женщина в возрасте 38 лет с высшим образованием. Интересно, что половина кандидатов на момент размещения резюме не имеет постоянной работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 5,3 года. К переезду готовы 10% соискателей.