Менеджер по качеству «ЦОК АПК» в РТ рассказала, как правильно выбрать персики

Каждый год 29 июля отмечается День персика. Этот день – повод узнать больше о полезных свойствах персиков для здоровья человека. Менеджер по качеству филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Наталия Морсакова поделилась информацией о целебных качествах персиков, о том, как правильно выбирать их в торговых точках и какие лабораторные исследования они проходят, прежде чем оказаться в магазинах.

Менеджер по качеству рассказала, что в сочных фруктах можно найти витамины А, С, К, Е и витамины группы В, каротин, пектины, антиоксиданты и органические кислоты, еще они особенно выделяются высоким содержанием железа.

Морсакова рассказала, что при покупке персиков крайне важно проявлять осмотрительность при выборе места приобретения. Советуется совершать покупки исключительно в сертифицированных торговых точках или специализированных магазинах.

«Не рекомендуется покупать персики с земли, в неположенных местах или вдоль автомобильных дорог, где фрукты могут накапливать вредные вещества. Выбирая персики, стоит обратить внимание на условия их продажи. Наилучший вариант – приобретать фрукты на развес или в открытых контейнерах, что позволяет оценить их качество непосредственно перед покупкой. Упаковка в полиэтилен или пищевую пленку негативно влияет на сохранность персиков, поскольку ограничивает доступ кислорода», – говорит Морсакова.

Эксперт по контролю качества утверждает, что натуральные персики имеют свойственный им не слишком насыщенный цвет кожуры. Слишком яркий окрас плода должен вызвать сомнения, поскольку это может свидетельствовать о повышенном содержании химикатов.

Особое внимание следует обратить на наличие фиолетовых полос, которые часто указывают на химическую обработку. О неполной зрелости персика свидетельствуют зеленоватые области, а появление темных пятен сигнализирует о начале процесса разложения.

Также, подобно другим товарам, персики подвергаются тщательному контролю качества перед тем, как попасть в магазины. Их проверяют на соответствие требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 34340-2017 «Персики и нектарины свежие. Технические условия».

«Импортные персики, прибывающие в Татарстан из Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, подвергаются строгому фитосанитарному контролю. Этот контроль осуществляется как на границе, так и выборочно в розничных точках продаж», – сказала Морсакова.