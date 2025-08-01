Менеджер по качеству «ЦОК АПК» в РТ Морсакова рассказала о пользе малины для человека

В конце июля любители ягод отмечали неофициальный день малины. О полезных свойствах этой ягоды, противопоказаниях к ее употреблению, методах лабораторного контроля перед поступлением в продажу и правилах выбора качественной малины на рынке рассказала Наталия Морсакова, менеджер по качеству филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан.

Благодаря высокому содержанию витамина B, а также A, C, E и PP, малина является чрезвычайно полезным для здоровья продуктом. Малиновое варенье издавна применяют как средство от простуды, однако целебные качества этой ягоды намного разнообразнее.

В составе малины присутствует широкий спектр минеральных веществ, таких как кремний, магний, фосфор, железо, цинк, хром, марганец, кальций, натрий и молибден.

«Помимо минерального богатства, малина насыщена витаминами групп В, А, С и мощными антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений. При этом она остается диетическим продуктом», – отметила Морсакова.

Также эксперт подчеркнула, что при покупке малины важно уделить внимание упаковке: выбирать картон, так как он позволяет ягодам «дышать» и дольше оставаться свежими.

Оценить качество малины можно быстро – слегка встряхнуть упаковку: если ягоды легко пересыпаются, значит, они свежие. Если же они слиплись, это – признак того, что они начали портиться.

«Обязательно осмотрите дно коробки: на нем не должно быть липких пятен или следов сока. Запах свежей малины должен быть приятным и не иметь кисловатого оттенка. Хорошая малина – это всегда чистые, целые ягоды одного и того же вида. О спелости можно судить по тому, как легко ягода отделяется от стебля – спелая малина отходит без проблем», – рассказала эксперт.

Выбирая малину, стоит убедиться в отсутствии признаков порчи – плесени или гнили, так как эта ягода быстро теряет свежесть. Рекомендуется употребить приобретенную малину в кратчайшие сроки, предварительно тщательно промыв.

По словам Морсаковой, в лабораториях для оценки качества малины применяется специальный стандарт ГОСТ 33915-2016 «Малина и ежевика свежие». Для сушеной малины существует отдельный нормативный документ – ГОСТ 3525-75 «Плоды малины». Этот стандарт особенно важен, поскольку регулирует требования к малине, используемой как лекарственное сырье в фармацевтической промышленности и медицине.

Россия лидирует в мировом производстве малины, но она всё равно время от времени импортирует эту ягоду из близлежащих государств. Традиции потребления и высокий спрос объясняют такую ситуацию.

Сбор малины в российских областях в основном происходит с июля по сентябрь. В остальное время года, вне зависимости от масштабов российского производства, на рынке появляется импортная продукция.