Менеджер НКНХ о поддержке молодых кадров: «В СИБУРе есть все возможности для роста»

От аппаратчика до старшего менеджера

Булат Шафиков со школьных лет знал, что свяжет свою судьбу с химической отраслью. В седьмом классе в списке предметов появился новый – химия, он оказался для юноши интересным. Решение задач, опыты и формулы давались ему достаточно легко, таблица Менделеева была выучена на зубок. После 9 класса Булат с успехом сдал Государственную итоговую аттестацию, дополнительным предметом выбрал, конечно, химию.

Дальше – нефтехимический колледж, в котором он изучал химическую технологию органических веществ. Окончил учебное заведение молодой человек с красным дипломом и задумался о карьере. Ее он начал на «Нижнекамскнефтехиме» в должности аппаратчика газоразделения 4-го разряда.

Спустя некоторое время Булат отправился выполнять воинский долг – поступил на срочную службу в армию. Отслужив, решил повысить свою квалификацию и стал студентом Нижнекамского химико-технологического института. На тот момент на работе ему дали уже шестой разряд.

«В 2021 году я получил диплом бакалавра, и мне сразу предложили стать исполняющим обязанности начальника смены. Я согласился, но отработал в итоге на ней не очень много – внезапно в один день начальник цеха предложил мне стать его заместителем и дал два дня на размышление. Я был в шоке от такого резкого роста. Посоветовался с родными, с супругой, и они убедили меня, что такого шанса больше может не быть. Почему бы не попробовать?», – рассказал Булат.

Позже мы вошли в состав СИБУРа, и компания привнесла много новшеств, в том числе поменяла определение должностей по собственной операционной модели. Тогда Булат стал ведущим инженером производства. В 2024 году освободилось место старшего менеджера. Начальник производства, видя стремление своего подчиненного к росту, посоветовал ему занять эту должность.

Развитие персонала и служебные расследования

Путь от аппаратчика шестого разряда до старшего менеджера производства бутадиена и бутилен-изобутиленовой фракции завода мономеров занял у Булата всего три года. Однако вместе с разрядами, должностями, зарплатой росла и ответственность. Если сначала он был обычным рабочим и отвечал только за выполнение своих прямых обязанностей, то после повышения в подчинении появились сотрудники, а поле ответственности расширилось.

Теперь нужно было следить за техническим состоянием оборудования, его безопасной эксплуатацией, качеством выпускаемой продукции, выстраивать технологический режим, давать распоряжения начальникам смен и контролировать их выполнение. Производство бутадиена и бутилен-изобутиленовой фракции выпускает продукцию, которая необходима для производства синтетического и бутилового каучуков, которые широко используются в автомобильной промышленности для производства шин, для изготовления резино-технических изделий и широкого спектра товаров народного потребления.

На должности старшего менеджера от «ручного» труда Булат перешел к умственному. Сейчас он занимается развитием персонала: назначает индивидуальные обучения, проверяет допуски к самостоятельной работе сотрудников, ведет служебные расследования, при необходимости анализирует показатели качества исходного сырья и готовой продукции.

«Для старшего менеджера важны такие качества, как спокойствие, вежливость, умение грамотно разговаривать с персоналом и руководством, беспристрастность, чтобы в случае возникновения проблемы оперативно и честно ее разрешить», – поделился собеседник «Татар-информа».

Настольный теннис и прогулки с сыном

В свободное время Булат любит проводить время с семьей – гулять и играть с сыном, помогать супруге. Кроме того, недавно молодой человек стал заниматься спортом, а для этого на предприятии созданы все условия. Булат посещает тренировки по настольному теннису в обновленном после масштабной реконструкции спортивном комплексе «Факел» и мечтает профессионально научиться играть в теннис. Первые успехи не заставили себя ждать: минувшей весной на заводских соревнованиях он занял первое место. В следующем турнире стал четвертым – сильные соперники не дали шансов выйти в тройку призеров. Однако Булат не отчаивается и верит, что основные успехи еще впереди.

«Я только еще недавно начал заниматься, постепенно развиваюсь. Главное – это хорошо тренироваться и турниры не пропускать», – считает наш собеседник.

Свою работу Булат любит и, оглядываясь назад, говорит, что ни за что не стал бы ничего менять. По его мнению, одно из самых важных условий – это хороший коллектив, в котором сотрудники уважают друг друга и имеют дружеские отношения даже во вне рабочее время. С этим ему повезло – начальник производства смог создать такие условия для своих подчиненных.

СИБУР поддерживает развитие молодых кадров

Булат считает, что на сегодняшний день СИБУРу удалось создать максимально комфортные условия, в том числе и для молодежи. В компании поддерживают молодых сотрудников: обучают их, предоставляют хорошие возможности для старта карьеры и ее успешного развития.

«Молодежь – это новые силы. У них мозг в силу технического прогресса работает немного иначе, чем у средних поколений. Они предлагают новые интересные проекты, придумывают возможности для трансформации производственных процессов. В СИБУРе есть все возможности для роста молодежи, но главное – стараться, показывать себя», – заключил он.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»