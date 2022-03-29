Менеджер из Ливана хотел вывезти из Казани 77 тыс. изделий для медицины и косметологии

В аэропорту Казани таможенники остановили гражданина Ливана, который должен был улететь в Стамбул и направлялся проходить таможенный контроль по зеленому коридору.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни, в чемодане у 46-летнего мужчины были медицинские и косметологические изделия – в общей сложности 77 382 штуки. Мужчина пояснил, что работает менеджером в ливанской фирме красоты.

Незадекларированный товар изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении.