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Ру Тат
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Происшествия
29 марта 2022  08:21
Полина Шевчук

Менеджер из Ливана хотел вывезти из Казани 77 тыс. изделий для медицины и косметологии

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Менеджер из Ливана хотел вывезти из Казани 77 тыс. изделий для медицины и косметологии

В аэропорту Казани таможенники остановили гражданина Ливана, который должен был улететь в Стамбул и направлялся проходить таможенный контроль по зеленому коридору.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни, в чемодане у 46-летнего мужчины были медицинские и косметологические изделия – в общей сложности 77 382 штуки. Мужчина пояснил, что работает менеджером в ливанской фирме красоты.

Незадекларированный товар изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении.

 

#таможня #незадекларированный груз
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