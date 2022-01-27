Менеджер Илья Ковальчук раскрыл детали подготовки сборной России по хоккею к ОИ-2022

Менеджер сборной России по хоккею, бывшая звезда НХЛ Илья Ковальчук рассказал о завершении второго тренировочного микроцикла в «Новогорске» команды, которая сыграет на Олимпийских играх в Пекине.

«Команда завершила второй микроцикл из тренировочной программы, запланированной на сборах. Довольны отношением ребят к работе, тренировочный план выполняется, все работают хорошо, с правильным отношением к делу. Видим здоровую конкуренцию в коллективе, как это и должно быть перед подготовкой к серьезному турниру. Артем Анисимов сдал отрицательный тест, провел положенное время на карантине в Новогорске и сегодня присоединился к команде», - приводит слова Ковальчука пресс-служба национальной команды.

Также сообщается результат двустороннего тренировочного матч. «ОКР 1» уверенно обыграла «ОКР 2» со счетом 3:0.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею стартует на хоккейном турнире 9 февраля матчем против национальной команды Швейцарии. Начало игры в 11:40 по московскому времени.