Менделевич: «Любые молодёжные движения — протест против существующего положения вещей»

Владимир Менделевич: «Сумасшествие или игра в него — тоже проявление инаковости. Оно привлекает внимание и даёт лайки и хайп»

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Быть неудовлетворённым тем, какие нормы разработали взрослые — нормальное состояние молодого человека, эдакая подростковая эмансипация, желание быть самостоятельным и делать всё наперекор. Любые молодёжные движения — это протест против существующего положения вещей.

Хиппи и были представителями такого протестного движения, одним из аспектов которого стала сексуальная революция.

Так называемое «новое» искусство тоже было попыткой сломать прежние традиции. Это нормальная подростковая реакция, просто у некоторых людей она затягива­ется… Новое искусство всегда появляется взамен старого, оно всегда условно революционное и всегда ломает прежние устои.

Подавляющее большинство тех, кто увлекался андеграундом, в итоге выросло и на новом уровне вернулось в традиционные человеческие отношения. Взять то же движение хиппи, проповедовавших свободную любовь или свободное употребление психоактивных веществ. Со временем эти люди обзавелись семьями, остепенились, стали традиционалистами, но следом за ними уже идут новые поколения, которые будут разрушать устои «стариков».

«Новое» искусство тоже было попыткой сломать прежние традиции. Это нормальная подростковая реакция» Фото: архив ИА «Татар-информ»

Тех же, кто навсегда застрял в том возрасте и в той субкультуре, в реальности очень мало. Они уже устарели, их поведение в рамках андеграунда прошлых десятилетий сегодня не востребовано, они не нужны молодёжи, и, конечно же, это движение уже не станет массовым. Это уставшие люди, не желающие менять свои взгляды, революционность которых осталась в прошлом.

Во всех движениях протеста немалую часть составляют и психически нездоровые люди. Они не являются заводилами или лидерами, но без них никак... Обратите внимание на особенность последних десятилетий: стало модно вести себя так, как ведут сумасшедшие, одеваться, копировать манеру поведения психически больных. Это тоже форма протеста. Молодёжь не любит ровесников, которые ведут себя как старики. Молодые не должны быть консерваторами. Сумасшествие или игра в него — тоже проявление инаковости. Оно привлекает внимание и даёт лайки и хайп.

«Те, кто участвует в исторических реконструкциях, уверены, что жизнь в прежние времена была лучше, справедливее» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

А вот ролевики, на мой взгляд, не являются движением протеста. Представители этой субкультуры верны ей не только в юности, многие из них «играют» на протяжении многих десятилетий… Какие у них мотивы? Те, кто участвует в исторических реконструкциях, уверены, что жизнь в прежние времена была лучше, справедливее. Их деятельность во многом — это дань уважения предкам. Но представителей молодёжи там сегодня исчезающе мало… Увы, большинство из нынешних молодых людей даже не знают, кто такой Толкин...

Повторюсь: бунтарство — прерогатива юных. Бунтарей среди них большинство, потому что только в молодости проявляется бунтарство. Есть же и такие, кто сразу занимает позицию консерватора-традиционалиста и пытается встроиться во взрослый мир — эдакий условный комсомолец. Это младший брат условного коммуниста, человек, который помогает старшим в построении, с их точки зрения, справедливого мира — и в то же время строит карьеру, идёт к высотам… Не могу сказать точно, какое количество тех и других, но истинно молодёжное явление, это, конечно, бунтарство.

Записала Альбина Абсалямова для журнала «Казань»