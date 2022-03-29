Менделеевскому району направлено 600 млн рублей на дорожное строительство

Менделеевский район в этом году участвует в разных программах дорожного строительства, на ремонт и строительство дорог выделено порядка 600 млн рублей из бюджетов различных уровней. Об этом на аппаратном совещании рассказал глава Менделеевского района Радмир Беляев.

По словам спикера, развитие дорожного хозяйства в Менделеевском районе в период с 2022 по 2030 год обсуждали на совещании с министром транспорта и дорожного хозяйства Фаритом Ханифовым, которое прошло в Менделеевске.

«В этом году в Менделеевском районе планируется строительство, ремонт дорог, обустройство тротуаров в поселках, сельских поселениях с финансированием по федеральной, республиканской, муниципальной программам, а также по нацпроекту „Безопасные и качественные автомобильные дороги“», — рассказал Беляев.

Важным моментом в совещании с главой ведомства стало поручение разложить дороги по категорийности, объему проезжающей техники, приоритетам строительства дорожной инфраструктуры.

«Речь шла о том, чтобы сделать план развития дорог по приоритетам и по ним двигаться по годам. Одну из важных дорог, которую мы обсудили, второй въезд в Менделеевск. Сейчас все едут через мост, в том числе и грузовая техника. Также обсуждали четырехполосное челнинское направление. Будем активно работать», — отметил Беляев.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.