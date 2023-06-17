Менделеевский район провел Сабантуй в Удмуртии

Менделеевский район Татарстана стал соорганизатором проведения праздника Сабантуй в удмуртском городе Можга. Традиция совместной организации торжества существует уже много лет – Можга является городом-побратимом Менделеевска.

Основной площадкой Сабантуя стал стадион культурно-спортивного центра «Можга». Из Татарстана на праздник плуга приехали заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Камиль Садриев и глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Благодарим вас за очередную возможность стать частью яркого, масштабного события и поддерживать проведение Праздника плуга в городе-побратиме — Можге. Сегодня в многонациональном городе Можга проживает свыше 7 тыс. татар. Здесь с уважением относятся к представителям всех народов и религий. Это то, что нас объединяет», — отметил во время выступления Радмир Беляев.

В программе праздника были и традиционные забавы и, конечно, национальная борьба корэш. Абсолютным батыром в категории до 90 кг стал Ренас Калимуллин из Камаевского поселения Менделеевского района. Ему вручили главный приз от Менделеевского района — барана.

Также в Можге прошли конноспортивные состязания на приз главы Менделеевского района. Зрелищной частью мероприятия стал конкур, мастерство в котором показали и воспитанники менделеевской конноспортивной школы «Фаворит» Амелия Штенникова на лошади «Алтын» и Карина Шиляева на лошади «Король». Впервые Амелия на лошади «Алтын» взяла высоту 1 м 50 см.

На празднике с яркими хореографическими и вокальными композициями выступили менделеевские творческие коллективы.

Также в рамках визита в Можгу делегация посетила деревообрабатывающее производство города «Красная звезда». Радмир Беляев договорился о сотрудничестве с производством при оснащении мебелью образовательных учреждений: детских садов, школ.