Менделеевский район примет фестиваль традиционной культуры «Алтын Майдан»

В июне 2023 года, который объявлен в Татарстане Годом национальных культур и традиций, в Менделеевске состоится Международный инклюзивный фестиваль «Алтын Майдан».

«Алтын Майдан» — фестиваль интернационального культурно-просветительского проекта им. Бисера Кирова, который создает площадки для активного межэтнического диалога. Он проводится с 2009 года.

«Масштабное событие впервые состоится в Менделеевском районе. Планируется проведение концертов, форума и мастер-классов во Дворце культуры им.С.Гассара и на площади перед ДК. Также участники фестиваля примут участие в Сабантуе», — сообщили «Татар-информу» в администрации.

Сегодня прошло первое организационное совещание по подготовке к фестивалю.

На совещании под председательством замруководителя исполкома Ленара Ахметова обсуждался план мероприятия, организационные вопросы проведения фестиваля и проживания участников. Планируется, что событие состоится с 6 по 13 июня.