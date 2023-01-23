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Культура
23 января 2023  20:33
Эльза Кузнецова

Менделеевский район примет фестиваль традиционной культуры «Алтын Майдан»

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Менделеевский район примет фестиваль традиционной культуры «Алтын Майдан»

В июне 2023 года, который объявлен в Татарстане Годом национальных культур и традиций, в Менделеевске состоится Международный инклюзивный фестиваль «Алтын Майдан».

«Алтын Майдан» — фестиваль интернационального культурно-просветительского проекта им. Бисера Кирова, который создает площадки для активного межэтнического диалога. Он проводится с 2009 года.

«Масштабное событие впервые состоится в Менделеевском районе. Планируется проведение концертов, форума и мастер-классов во Дворце культуры им.С.Гассара и на площади перед ДК. Также участники фестиваля примут участие в Сабантуе», — сообщили «Татар-информу» в администрации.

Сегодня прошло первое организационное совещание по подготовке к фестивалю. 

На совещании под председательством замруководителя исполкома Ленара Ахметова обсуждался план мероприятия, организационные вопросы проведения фестиваля и проживания участников. Планируется, что событие состоится с 6 по 13 июня.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#менделеевский район
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