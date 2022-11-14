Менделеевский район РТ выплатил мобилизованным 3,7 млн рублей

Каждый мобилизованный мужчина из Менделеевского района получил материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Общая сумма выплат составила 3 млн 700 тысяч рублей, рассказал на деловом понедельнике в администрации глава района Радмир Беляев.

Градоначальник также сообщил, что район в эти дни готовит индивидуальные наборы для своих солдат на пункте сбора в Казани. «На этой неделе все доставим на пункт сбора мобилизованных в Казань. Потребности мы узнали во время визита на полигон танкового училища. Мы встретились с бойцами, передали им посылки с продуктами и вещами по их запросам, узнали, что привезти в следующий раз, ответили на вопросы», — рассказал Беляев.

По его словам, делегация района проверила и организацию питания на пункте сбора. «Хочу заверить родных, что кормят бойцов хорошо. Тем не менее, мы в районе готовим для них посылки с продуктами и предметами первой необходимости».

Ранее Менделеевский район снабдил мобилизованных рюкзаками со всем необходимым, в том числе, лекарствами. В районе действует штаб поддержки мобилизованных и членов их семей, который принял решение об отмене платы за детские сады и школьное питание, проезд в общественном транспорте, ввел бесплатное посещение спортивных и культурных учреждений для детей призванных в рамках частичной мобилизации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцы из Менделеевского района получили в Казани 30 литров меда и грелки от земляков.