Менделеевский район РТ провел Сабантуй в Удмуртии

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Менделеевский муниципальный район Татарстана стал соорганизатором проведения республиканского праздника Сабантуй в удмуртском городе Можга. В торжествах принял участие глава Удмуртии Александр Бречалов и руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

Праздник состоялся на стадионе культурно-спортивного центра «Можга». В программу были включены традиционные забавы, конные скачки и национальная борьба корэш.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации района, абсолютным батыром стал Ренис Гайнетдинов из Набережных Челнов, он получил денежный приз в размере 20 тыс. рублей и барана.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Можга является городом-побратимом Менделеевска. Татарстанский город уже неоднократно становился организатором праздника.

«Сегодня в этом многонациональном городе проживает свыше 7 000 татар. Для них особенно ценно побывать на самобытном национальном празднике! Я рад, что мы делаем вклад в сохранение традиций», — обратился ко всем присутствующим руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Глава Удмуртии поприветствовал партнеров из Татарстана.

«Сабантуй — это праздник с многовековой историей, которую мы с вами бережно храним. В Удмуртии в мире и согласии живут более 100 национальностей. Буквально неделю назад мы проводили удмуртский праздник Гербер, сегодня проводим Сабантуй. Счастье в труде, и этими праздниками мы славим людей труда, особенно тех, которые работают на земле. Мы с вами вместе, и в этом сила», — сказал во время выступления Александр Бречалов.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Менделеевские коллективы «Шаян» и «Кристалл» украсили праздник яркими хореографическими номерами. Также свои выступления подготовили ансамбль удмуртской песни «Купанча», ансамбль татарской песни «Талларым», солисты города Менделеевска и оперный певец Александр Петренко. А на детском Сабантуе, который развернулся параллельно с основной программой, юных гостей угощали чаем и чак-чаком.

«Рады быть частью Сабантуя, рады быть соорганизаторами этого праздника, рады быть гостями города-побратима Можги!» — написал в своем Telegram-канале Радмир Беляев.