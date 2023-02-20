Менделеевский район РТ посетили дети из Лисичанска

В Менделеевском районе Татарстана с культурно-образовательной экскурсией побывали 50 учеников 11-го класса из Лисичанска. На сегодняшний день они обучаются в школе при Елабужском институте КФУ. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава района Радмир Беляев.

Ребята посетили краеведческий музей, клуб села Ижевки, где для них провели мастер-классы, также состоялась концертная программа. С экскурсией ребята побывали и в местном санатории «Шифалы су — Ижминводы».

«Как отзываются сами дети, наш район им понравился. Особенно запомнилось то, как они сами готовили каймаки в традиционной печи, и организованный концерт в Ижевке», — отметил Беляев.

Менделеевский район стал первым, куда ребята прибыли с экскурсионной миссией. Участие в организации поездки принял заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Константин Макаров.