Менделеевский район РТ будут освещать 500 новых фонарей

В этом году в Менделеевском районе Татарстана по разным программам установлено 500 новых светильников. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета.

В рамках создания велопешеходной сети в Менделеевске на улице Химиков создано новое освещение. Первый этап велосети охватил улицы Фомина, Профсоюзная, Химиков и Тукая. А создание инфраструктуры стало возможно благодаря поддержке градообразующего предприятия.

Кроме того, подсветка стала появляться на домах, стены которых украшены муралами.

Ухоженно и современно стал выглядеть и обновленный Центральный сквер, подсветка сделала его еще более привлекательным в вечернее время.

В Монашевском поселении за счет средств самообложения будут заменены десять фонарей. В Актазиках на мосту с двух сторон и по улице Правовозжайская обновят пять светильников, еще пять светильников заменят в селе Ильнеть.

Программа по самообложению граждан проводится с 2013 года. К каждому собранному жителями поселений рублю республика добавляет еще четыре.