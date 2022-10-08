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Строительство
8 октября 2022  04:19
Эльза Кузнецова

Менделеевский район РТ будут освещать 500 новых фонарей

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Менделеевский район РТ будут освещать 500 новых фонарей

В этом году в Менделеевском районе Татарстана по разным программам установлено 500 новых светильников. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета. 

В рамках создания велопешеходной сети в Менделеевске на улице Химиков создано новое освещение. Первый этап велосети охватил улицы Фомина, Профсоюзная, Химиков и Тукая. А создание инфраструктуры стало возможно благодаря поддержке градообразующего предприятия. 

Кроме того, подсветка стала появляться на домах, стены которых украшены муралами. 

Ухоженно и современно стал выглядеть и обновленный Центральный сквер, подсветка сделала его еще более привлекательным в вечернее время.

В Монашевском поселении за счет средств самообложения будут заменены десять фонарей. В Актазиках на мосту с двух сторон и по улице Правовозжайская обновят пять светильников, еще пять светильников заменят в селе Ильнеть. 

Программа по самообложению граждан проводится с 2013 года. К каждому собранному жителями поселений рублю республика добавляет еще четыре.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#менделеевский район
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