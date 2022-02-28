Менделеевский район повысил рейтинг социально-экономического развития на девять позиций

В рейтинге социально-экономического развития за 2021 год Менделеевский район замкнул десятку районов республики, переместившись с 19-го на десятое место. Об этом на итоговом заседании Совета района сообщил руководитель Радмир Беляев.

«Мы улучшили свои позиции на девять пунктов и занимаем десятое место. В районах, сопоставимых с Менделеевском, где есть и городское, и сельское население, муниципалитет занял второе место», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

По итогам прошлого года объем ВТП составил 27,3 млрд рублей, отгружено продукции на 35,1 млрд рублей — это больше на 58% к 2020 году. Индекс промышленного производства составил 102%, что, по словам Беляева, говорит об экономической стабильности и перспективах роста.

В итоговом заседании Совета района приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и депутат Государственного Совета РТ Эдуард Сулейманов. Перед сессией гости посетили выставку, пообщались с самозанятыми и представителями сельскохозяйственных кооперативов района.