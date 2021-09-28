Менделеевский район планирует привлечь 3 млрд рублей инвестиций после создания промпарков

Два промышленных парка планируется создать в Менделеевском районе для развития территории опережающего социального развития (ТОСЭР), сообщила пресс-служба района.

Планируется, что один парк будет частным, второй – муниципальным.

Первый, «Менделеевск», займет площадь 26 га. До 2024 года планируется освоить первые 16 га, на втором этапе – до 2026 года – 10 га. Производственные и складские площади займут 80 тыс. кв. метров, офисные – 20 тыс. кв. метров.

Ожидается, что его резидентами станут 10 компаний. Объем их инвестиций оценивается в 1 млрд рублей. Планируется создать 300-500 рабочих мест.

Предполагается, что здесь разместятся предприятия, работающие в сферах строительства, сельского хозяйства, а также поставщики «Аммония». Среди плюсов площадки – близость предприятия к «Аммонию», особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга», также в числе преимуществ в материалах указывается льготная аренда готовых помещений и гарантированный сбыт продукции.

Муниципальный парк «Менделеевск 2.0» расположится на 35 га. Освоение участка планируется в три этапа: по 10 га до 2022 года и 2024 года, еще 15 га – до 2026 года.

Резидентами парка, как ожидается, станут 20 компаний, которые вложат около 2 млрд рублей и создадут 600 рабочих мест. Парк будет примыкать к федеральной дороге Казань-Ижевск (с выходом на трассу М7), рядом действует автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Предполагается, что его резидентами станут логистические и транспортные предприятия.

ТОСЭР в Менделеевском районе создана в 2019 году. К настоящему времени статус резидента получили 7 организаций, на стадии подписания находятся соглашения еще с двумя предприятиями.