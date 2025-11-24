Менделеевский район договорился о подготовке кадров в колледже нефтехимии в Нижнекамске

Менделеевский район заключил соглашение о сотрудничестве с колледжем нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева в Нижнекамске. Об этом сообщил глава района Роберт Искандаров в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что, пока в Менделеевске продолжается строительство среднего специального учебного заведения, выпускники смогут получать образование в колледже имени Лемаева.

«Мы обсудили вопросы профессионального образования и подготовки кадров с руководством образовательного учреждения. Планируем целевой набор. Сейчас рассматриваем два варианта: набор в целевые группы, выпускники которых смогут либо продолжить обучение в вузе, либо сразу начать профессиональную карьеру на химическом комплексе «Аммоний». В первую группу войдут 25 человек», – отметил Искандаров.

Колледж имени Лемаева является одним из ведущих центров подготовки специалистов для нефтехимии и нефтепереработки: здесь обучаются более 4 тысяч студентов по 15 специальностям рабочих профессий.

Менделеевский район заинтересован в формировании кадрового резерва для химической промышленности – это, по словам Искандарова, «одно из решений проблемы оттока молодых людей из города».