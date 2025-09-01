Менделеевские школьники создадут театральные костюмы по мотивам Маяковского

В Менделеевске в рамках «Пастернаковских чтений» пройдет детский парад театральных костюмов. Наставником участников станет педагог московского детского театра, актер и режиссер семейного театра «Клумбы из тумбы» Андрей Фейгин, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В прошлом году вместе с ребятами Фейгин подготовил световое шествие. На протяжении нескольких дней дети создавали абажуры для уличных светильников, которые потом украсили аллею света в городе. В этом году педагог столичного театра познакомит детей с эпохой агитационных театров.

«В этом году 100 лет исполняется знаменитому стихотворению Владимира Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо". Вдохновленные творчеством поэта в нашей мастерской мы создадим костюмы в стиле агитационного театра 20-х годов прошлого века», – цитирует пресс-служба его слова.

Вместе с детьми педагог переосмыслит стихотворение, чтобы создать его современную версию. Готовые костюмы участники представят на карнавальном шествии, которое смогут увидеть все жители города.

«"Пастернаковские чтения" отличаются от других фестивалей тем, что менделеевцы не просто зрители, они погружены в процесс подготовки, творческие лаборатории. И важно, что каждый год мы готовим программу для детей. Так, в интересном, интерактивном формате они знакомятся с миром поэзии», – отметил руководитель района Роберт Искандаров.

В прошлом году с участием менделеевцев состоялись премьеры спектаклей «Отражение», «Про Крылья», открылась аллея света. В этом году организаторы обещают не менее насыщенную программу с участием Юлии Рутберг, Екатерины Волковой, Антона Кукушкина и трупп столичных театров. Фестиваль пройдет 20-21 сентября.

Фотографии предоставлены пресс-службой муниципалитета