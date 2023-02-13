Менделеевские предприниматели изготовили переносные печи для военных

Бизнес-сообщество в Менделеевском районе Татарстана активно оказывает помощь мобилизованным и их семьям. Предприниматели Ленар Готин и Ильдар Габдулисламов своими руками изготовили переносные печи. Об этом на деловом понедельнике доложила заместитель главы Лейсан Галеева.

«В РДК „Юность“ неравнодушные предприниматели привезли печи „Ракета“ в количестве 15 штук. Данные печи быстро греются и быстро затухают, и очень важно — они не привлекают внимания. Также печки можно взять с собой, перемещаясь по местности», — отметила она.

По словам докладчицы, в Менделеевске продолжается оказание помощи мобилизованным и их семьям.

«Всем семьям наших бойцов, у которых есть необходимость в дровах, в феврале эта помощь будет оказана. Заготовкой занялось лесничество района», — сообщила Галеева.

К этому процессу присоединились и обычные менделеевцы. К примеру, глава Монашеского поселения Ростислав Иосифов и местные активисты заготовили дрова для 13 семей. В Татарско-Челнинском поселении помощь оказана шести семьям мобилизованных.

Под эгидой Совета ветеранов продолжается работа по сбору гуманитарной помощи бойцам и обеспечению их вязаными носками. На сегодняшний день подготовлено к отправке в зону спецоперации 12 продуктовых наборов, рукодельницы связали 85 пар носков.

Благодаря неравнодушным гражданам на собранные средства приобретена шерстяная пряжа, ткань для плетения маскировочных сетей, фабричные сети, печи-буржуйки, окопные свечи.

Жители ТОС «Поселок» Альфинур Гаптуллина и ее сын Данил передали для бойцов 48 контейнеров с лечебным бальзамом, приготовленным собственноручно.

При этом активисты в сельских поселениях продолжают плести сети и изготавливать окопные свечи. Так, например, на сегодняшний день в Ижевском поселении изготовили семь сетей. Три из них уже получили мобилизованные из Ижевки. На собранные средства приобретены сети и ткани для дальнейшей работы.

«Спасибо за организованную работу и всем неравнодушным жителям за помощь. Видим, как эта помощь становится всё более широкой», — заключила Лейсан Галеева.