«Менделеевские новости» презентуют спецвыпуск газеты к Пастернаковскому фестивалю

Издание «Менделеевские новости» презентует специальный выпуск газеты к международному фестивалю «Пастернаковские чтения». Газета стилизована под досоветские годы, на обложке — один из крупнейших русских поэтов XX века Борис Пастернак. Так редакция решила представить, как могла бы выглядеть газета, если бы фестиваль проводился в годы жизни писателя в Бондюге.

В Бондюгу, нынешний Менделеевск, Борис Пастернак приехал в 1916 году, пробыл он там меньше года, трудился в конторе химического завода. По мнению местных краеведов, именно здесь он решил сделать литературное творчество центральным моментом своей жизни.

Главный редактор «Менделеевских новостей» Джулия Искандарова убеждена, что фестиваля на таком уровне в Менделеевске еще не было. По ее словам, весь город в течение трех дней, 15, 16 и 17 сентября, будет погружен в атмосферу поэзии и литературы в целом.

«Команда редакции живо откликнулась на такое событие. Надеемся, что спецвыпуск поможет дополнить атмосферу „Пастернаковских чтений“», — добавила главред.

На первой странице издания размещена насыщенная программа фестиваля. Спецвыпуск газеты гости получат сразу из типографии, в день открытия мероприятия.

Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдёт в Менделеевске с 15 по 17 сентября под эгидой ЮНЕСКО. Ожидается, что гостями фестиваля станут Эммануил Виторган и Ольга Кабо, а также другие артисты театра и кино. Свои приглашения на фестиваль для всех россиян также записали народный артист России Константин Хабенский и актриса Равшана Куркова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэры 13 моногородов записали видео для «Пастернаковских чтений» в Менделеевске.