Менделеевские мастерицы изготовили для бойцов СВО более тысячи окопных свечей

Сотрудники оздоровительного комплекса «Нептун» в Менделеевске изготавливают окопные свечи для участников специальной военной операции. Всего они сделали более 1 тыс. штук.

Активистки записали видео, в котором рассказали, как делаются свечи. Сопровождается клип песней «Темная ночь», ее исполнил директор комплекса Егор Демидов.

Мастерицы помогают бойцам с начала частичной мобилизации. В теплое время года они высаживают овощи для приготовления сухих супов.

«Большая часть коллектива ОК „Нептун“ женская. Поэтому летом каждая будет высаживать в огороде по одной грядке овощей, а осенью отдадут их, чтобы приготовили солдатам сухие супы», — рассказали «Татар-инфому» в пресс-службе Менделеевского района.

В летний период также планируют отправлять бойцам пластиковые канистры. Из них можно делать летний душ, использовать для перевозки ГСМ и многого другого.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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