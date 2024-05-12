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Менделеевские мастерицы изготовили для бойцов СВО более тысячи окопных свечей
Сотрудники оздоровительного комплекса «Нептун» в Менделеевске изготавливают окопные свечи для участников специальной военной операции. Всего они сделали более 1 тыс. штук.
Активистки записали видео, в котором рассказали, как делаются свечи. Сопровождается клип песней «Темная ночь», ее исполнил директор комплекса Егор Демидов.
Мастерицы помогают бойцам с начала частичной мобилизации. В теплое время года они высаживают овощи для приготовления сухих супов.
«Большая часть коллектива ОК „Нептун“ женская. Поэтому летом каждая будет высаживать в огороде по одной грядке овощей, а осенью отдадут их, чтобы приготовили солдатам сухие супы», — рассказали «Татар-инфому» в пресс-службе Менделеевского района.
В летний период также планируют отправлять бойцам пластиковые канистры. Из них можно делать летний душ, использовать для перевозки ГСМ и многого другого.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото и видео предоставлены пресс-службой Менделеевского района.
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