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Общество
13 ноября 2022  22:00
Эльза Кузнецова

Бойцы из Менделеевского района получили в Казани 30 литров меда и грелки от земляков

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Бойцы из Менделеевского района получили в Казани 30 литров меда и грелки от земляков
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Мужчины, призванные в рамках частичной мобилизации из Менделеевска, получили на пункте сбора в Казани гостинцы от земляков. В нескольких коробках — грелки, термосы и 30 литров меда. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Менделеевского района Радмир Беляев. 

«Наши бойцы, которые находятся на боевом слаживании в Казани, передают слова благодарности пчеловодам и неравнодушным менделеевцам! Сегодня они отправили нашим солдатам мед, грелки и термосы. Посылка доставлена», — написал Радмир Беляев. 

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, на полигоне и в «Казань Экспо» сейчас находятся около 70 мобилизованныых менделеевцев. Гостинцы были привезены на пункт сбора гуманитарной помощи анонимными благотворителями. 

Сейчас в Менделеевске работают два пункта приема вещей и продуктов в рамках республиканского движения «Помощь рядом! Ярдәм янәшә!». В городе функционирует Штаб поддержки мобилизованных и членов их семей.

 

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