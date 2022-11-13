Бойцы из Менделеевского района получили в Казани 30 литров меда и грелки от земляков

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Мужчины, призванные в рамках частичной мобилизации из Менделеевска, получили на пункте сбора в Казани гостинцы от земляков. В нескольких коробках — грелки, термосы и 30 литров меда. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Наши бойцы, которые находятся на боевом слаживании в Казани, передают слова благодарности пчеловодам и неравнодушным менделеевцам! Сегодня они отправили нашим солдатам мед, грелки и термосы. Посылка доставлена», — написал Радмир Беляев.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, на полигоне и в «Казань Экспо» сейчас находятся около 70 мобилизованныых менделеевцев. Гостинцы были привезены на пункт сбора гуманитарной помощи анонимными благотворителями.

Сейчас в Менделеевске работают два пункта приема вещей и продуктов в рамках республиканского движения «Помощь рядом! Ярдәм янәшә!». В городе функционирует Штаб поддержки мобилизованных и членов их семей.