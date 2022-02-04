Менделеевск замкнул десятку рейтинга муниципальных образований Татарстана

Менделеевский район вошел в топ-10 рейтинга муниципальных образований Республики Татарстан. Об этом на встрече «Бизнес и Власть. Открытый диалог» с предпринимателями города и района заявил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«По итогам десяти месяцев 2021 года в рейтинге социально-экономического развития Менделеевский район занимает десятое место по Республике Татарстан, улучшим позиции на девять пунктов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — отметил спикер.

К примеру, объем валового территориального продукта в Менделеевском районе по итогам 2021 года составит 22 млрд рублей — это 19-е место во всей Республике Татарстан. По итогам прошлого года отгружено товаров собственного производства на 34,1 млрд рублей, это больше на 58% по отношению к 2020 году. Индекс промышленного производства составил 100,2%. По словам Беляева, в 2022–2024 годах индекс промышленного производства планируется на уровне 102,2%.

«Среди группы схожих муниципальных районов Менделеевск занял почетное второе место. Мы улучшили свои показатели по безработице, в сельском хозяйстве, по вводу жилья, объему инвестиций и другим показателям», — резюмировал Радмир Беляев.