Менделеевск впервые принял кросс по пересеченной местности

Более тысячи человек побывали на первом в истории Менделеевска кроссе по пересеченной местности. На старт вышли почти 800 человек. Еще полтысячи человек пришли поддержать спортсменов, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Изюминкой забега стала сама трасса. Кросс предполагает бег по сложному маршруту: естественному, природному рельефу, спускам и подъемам. Путь лежит через густую сосновую лесопосадку и вдоль берега Камы.

В середине маршрута участников ждал горячий чай, приготовленный по особому менделеевскому рецепту. Организаторы подчеркнули, что забег в первую очередь нацелен не на спортивный результат, а для души и удовольствия.

«Становится теплее, когда есть такой дружный, спортивный коллектив! Вы — большие молодцы! Не побоялись, приехали поддержать нас, мы очень старались создать атмосферу, потому что в Менделеевске очень красивая природа. Наш маршрут проходит через лесопосадку, вдоль Камы, поэтому, я думаю, кто примет участие, получит прекрасные впечатления!» — сказал Радмир Беляев на официальном открытии.

Сам маршрут предполагал забег на 3, 10 и 20 километров. Самой зрелищной частью стал старт детского забега. Юные спортсмены вышли на трассу первыми. Некоторые в сопровождении родителей.

Детский забег стал и одним из самых массовых. Поэтому в следующем году именно на подрастающем поколении намерены сделать акцент.