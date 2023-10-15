Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Менделеевск впервые принял кросс по пересеченной местности
Более тысячи человек побывали на первом в истории Менделеевска кроссе по пересеченной местности. На старт вышли почти 800 человек. Еще полтысячи человек пришли поддержать спортсменов, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Изюминкой забега стала сама трасса. Кросс предполагает бег по сложному маршруту: естественному, природному рельефу, спускам и подъемам. Путь лежит через густую сосновую лесопосадку и вдоль берега Камы.
В середине маршрута участников ждал горячий чай, приготовленный по особому менделеевскому рецепту. Организаторы подчеркнули, что забег в первую очередь нацелен не на спортивный результат, а для души и удовольствия.
«Становится теплее, когда есть такой дружный, спортивный коллектив! Вы — большие молодцы! Не побоялись, приехали поддержать нас, мы очень старались создать атмосферу, потому что в Менделеевске очень красивая природа. Наш маршрут проходит через лесопосадку, вдоль Камы, поэтому, я думаю, кто примет участие, получит прекрасные впечатления!» — сказал Радмир Беляев на официальном открытии.
Сам маршрут предполагал забег на 3, 10 и 20 километров. Самой зрелищной частью стал старт детского забега. Юные спортсмены вышли на трассу первыми. Некоторые в сопровождении родителей.
Детский забег стал и одним из самых массовых. Поэтому в следующем году именно на подрастающем поколении намерены сделать акцент.
Фото, видео: пресс-служба Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»