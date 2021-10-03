Менделеевск украсят 1,5 тыс. саженцев голубых елей, можжевельников, пихт и елей

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Менделеевский район присоединился к акции «Сохраним лес». Руководство города, градообразующих предприятий АО «Аммоний» и АО «Химический завод имени Л. Я. Карпова», а также руководители полиции, прокуратуры совместно участвовали в озеленении и единой командой посадили на территории парка «Ушковские острова» 26 голубых елей и 10 можжевельников.

Руководитель исполкома Радмир Беляев подчеркнул, что это мероприятие должно стать традиционным.

Также сотрудники администрации, учреждений и организаций Менделеевска высадили около 1 тыс. саженцев рябин, берез, лип, пихт и елей. Дополнительно деревья будут высажены и во дворах города.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Менделеевского района, в рамках акции «Сохраним лес» планируется высадить 1,5 тыс. саженцев

«15 октября в некоторых дворах, где проводится программа „Наш двор“, также планируется провести субботники, где будут посажены деревья в рамках акции „Сохраним лес“», — отметил источник.

Всероссийская акция «Сохраним лес» — часть национального проекта «Экология». В России с 2019 года реализуется национальный проект «Экология», разработанный на основании так называемого «майского указа» Президента РФ Владимира Путина.