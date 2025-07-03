Менделеевск станет площадкой отбора в сборную России по гонкам с препятствиями

Гонка Героев, которая пройдет 9 августа в Менделеевске, в этом году приобретает особый статус — в рамках события состоятся соревнования на Кубок России по гонкам с препятствиями. Это не просто зрелищное спортивное мероприятие, но и этап отбора в национальную сборную для участия в международных стартах.

Менделеевск уже имеет опыт проведения состязаний подобного уровня — в прошлом году здесь прошел Чемпионат Республики Татарстан. В этот раз на трассу выйдут лучшие спортсмены со всей страны. Отборы также пройдут и на Чемпионате Татарстана, который пройдет в Казани.

«Популярность такого вида спорта как гонки с препятствиями растет год от года. Спортсмены набираются опыта, появляются новые атлеты, конкуренция усиливается. В республике открываются специализированные залы и уличные площадки, появляются тренеры, специализирующиеся именно на подготовке к таким стартам. Мы также развиваем теоретическую базу», — отметил председатель Федерации гонок с препятствиями Республики Татарстан Андрей Модин.

Татарстанские спортсмены уже показали высокий уровень подготовки: на Чемпионате Европы в июне этого года Иван Дегтярев, Николай Бажанов и Сергей Грицак из Москвы завоевали серебряные медали в командной гонке.

Причем Иван Дегтярев ранее участвовал в Менделеевской Гонке Героев в 2024 году, а его подопечный Николай Бажанов в этом году будет проходить отбор в состав национальной команды именно здесь.

«Иван тренируется по своей программе, Николай тренируется у Ивана. Так что это и спортивный, и тренерский успех. Анжелика Арапова, спортсменка сборной Татарстана, сделала гонки с препятствиями темой своей дипломной работы, выступает на конференциях, проводит научные исследования», — добавил Андрей Модин.

Гонка в Менделеевске соберет не только профессионалов, но и любителей. Регистрация для всех желающих уже открыта на платформе heroleague.ru. По традиции, участников ждет кемпинг, а завершится день масштабным рок-концертом.