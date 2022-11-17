Менделеевск собрал и отправил более 40 тонн гуманитарного груза на 10 млн рублей

За последние полгода Менделеевский район РТ отправил 41 тонну груза на сумму более 10 млн рублей. Как рассказали «Татар-информу» в администрации, за это время состоялись отправки в подшефный Татарстану Лисичанск, две машины гуманитарной помощи направили в поддержку вынужденных переселенцев Донбасса в рамках акции «Своих не бросаем». А в главный штаб республиканского движения «Ярдәм янәшә. Помощь рядом» Казань было отправлено 16 тонн картофеля.

Менделеевцы собирали и продолжают приносить в пункты приема гуманитарной помощи продукты первой необходимости, средства личной гигиены, теплые вещи. Пункты открыты в молодежном центре «Яшьлек», а также в кинотеатре «Юность».

Более 5 млн рублей район направил на поддержку мобилизованных и членов их семей.

«Поддержку мобилизованных и их семей мы продолжаем оказывать каждый день. Хочу сказать огромные слова благодарности всем, кто помогает. А тем, кто еще не включился в поддержку, прошу обратить внимание. По крупице создаются большие, благие дела», — сказал в своем Telegram-канале глава района Радмир Беляев.

По решению районного штаба, каждому мобилизованному выплачено 20 тысяч рублей. В районе отменены плата за детские сады и школьное питание, проезд в общественном транспорте для семей мобилизованных также бесплатный.