Менделеевск проведет «Гонку Героев» с участием команд стран БРИКС

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В этом году Менделеевск вновь станет ареной масштабного спортивного события – «Гонки Героев. Битва эпох: Часть 2». Мероприятие пройдет под эгидой проекта «Лето в Татарстане» и впервые официально получит федеральный статус. Здесь будет разыгран Кубок России по гонкам с препятствиями, а сильнейшие спортсмены получат шанс попасть в национальную сборную.

На старт выйдут более 600 команд, в том числе и зарубежные. Свое участие подтвердили представители Китая, Индии, а также команды из Южной Кореи и Турции. По словам заместителя генерального директора химического комплекса «Аммоний» Юрия Разбежкина, международный интерес к мероприятию вырос после партнерства предприятия с Играми БРИКС в прошлом году.

«Гонка Героев в Менделеевске – это логичное продолжение международного спортивного сотрудничества. Мы рады, что инициатива получает такое развитие», – отметил Разбежкин.

Глава исполкома Менделеевского района Роберт Искандаров подчеркнул, что город становится заметной точкой на международной спортивной и культурной карте. Среди уже известных проектов – благотворительный забег «Цепная реакция», стартовавший в этом году на KazanForum, и литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения».

В этом году трассу увеличат до 12 километров, на ней разместят 39 испытаний, часть из которых будет оформлена в стилистике достопримечательностей Татарстана. Участники смогут не только проверить себя, но и познакомиться с культурой региона.

Гостей также ждет кемпинг, автодом-площадка и вечерний рок-концерт. Хедлайнером выступит группа «Мураками». По традиции, в забеге примут участие костюмированные команды – в этом году среди них будут взводы в китайском и ирландском стиле.