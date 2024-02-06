Менделеевск присоединится к телемосту, посвященному юбилею Дмитрия Менделеева

Менделеевск присоединится к телемосту 8 февраля, приуроченному к 190-летию со дня рождения выдающегося химика Дмитрия Менделеева, который объединит российские города. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Всероссийский телемост „Россия Менделеева“ откроется в 14:30 и объединит всех хранителей наследия ученого. Это музей Санкт-Петербургского государственного университета, политехнический и краеведческий музеи Менделеевска, а также представители из Тобольска, Луганска, Донецка, Баку, Ханты-Мансийска и многих других городов», — рассказал спикер.

Он добавил, что в день юбилея также запланирована культурная программа в городе и возложение цветов к памятнику Дмитрию Менделееву.