Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Менделеевск присоединится к телемосту, посвященному юбилею Дмитрия Менделеева
Менделеевск присоединится к телемосту 8 февраля, приуроченному к 190-летию со дня рождения выдающегося химика Дмитрия Менделеева, который объединит российские города. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.
«Всероссийский телемост „Россия Менделеева“ откроется в 14:30 и объединит всех хранителей наследия ученого. Это музей Санкт-Петербургского государственного университета, политехнический и краеведческий музеи Менделеевска, а также представители из Тобольска, Луганска, Донецка, Баку, Ханты-Мансийска и многих других городов», — рассказал спикер.
Он добавил, что в день юбилея также запланирована культурная программа в городе и возложение цветов к памятнику Дмитрию Менделееву.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»