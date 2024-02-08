Менделеевск присоединился к телемосту «Россия Менделеева», посвященному юбилею ученого

Глава Менделеевского района Радмир Беляев выступил во время телемоста «Россия Менделеева», объединившего города, с которыми связано имя великого ученого. Он рассказал о развитии химической промышленности и развитии профильного образования в муниципалитете.

«Мы чтим историю и уверенно смотрим в будущее. Испокон веков Менделеевск носит гордое звания города химиков. Мы реализуем ряд образовательных проектов по этому направлению. В прошлом году открыт химический лицей на 1 тыс. учащихся под названием “Потомки Менделеева”, активно работает центр детских компетенций, проектируется колледж. Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши ребята познавали химию, прикладные науки и становились такими же великими учеными, как Дмитрий Иванович», – начал свой рассказ Беляев.

Он добавил, что в городе работают два крупных производства, одно из которых основал друг Менделеева Петр Карпов. Ученый часто приезжал к нему и давал советы по развитию завода. В продолжение своей речи глава района предложил объединить усилия всех городов в увековечении памяти великого химика.

Подробнее о мероприятиях, запланированных на этот год в Менделеевске, сообщила директор краеведческого музея Алина Ахметшина.

«Весь год будет пропитан духом Дмитрия Менделеева. Хочу познакомить вас с нашими планами на этот год. У нас пройдут менделеевский кросс, “Гонка героев”, международный литературно-театральный фестиваль “Пастернаковские чтения” и масштабный фестиваль “Мы и Менделеевск”», – сообщила она.

Ахметшина добавила, что в скором времени менделеевский краеведческий музей ждут концептуальные изменения и реставрация. Благодаря этому он станет первым в России музеем заводской конторы.

После Менделеевска выступили представители Санкт-Петербурга, Луганска, Донецка, Баку, Ханты-Мансийска, Боблово, Ярославля, Нижнего Новгорода, Орла и Тобольска. Каждый из них рассказал о связи своих городов с судьбой Дмитрия Менделеева и поделились планами на текущий год.

Итог встречи подвела заместитель генерального директора по науке и научно-просветительской деятельности Политехнического музея Вера Павлова.

«Мы с вами делаем одно большое дело. У нас есть молодое поколение, которому очень важно донести информацию о разносторонней личности Дмитрия Менделеева. Причем то же самое можно сказать и о других ученых. Важно это делать вместе. Предлагаю этой встречей положить начало совместной коммуникации, сотрудничеству, обмену информацией, чтобы наши проекты выходили в свет и популяризировали научные труды», – заключила она.