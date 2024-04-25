Менделеевск примет масштабный благотворительный марафон «Цепная реакция»

26 мая четыре российских города – Менделеевск, Кемерово, Мелеуз и Ангарск – примут участие в благотворительном марафоне ко Дню химика «Цепная реакция». Об этом сообщает пресс-служба Менделеевского района.

Все города-участники находятся в разных часовых поясах, поэтому будут транслировать забеги поэтапно, принимая эстафету друг у друга. Марафон не имеет аналогов в стране и, как ожидается, станет самым масштабным по числу участников — около 50 тысяч человек.

«Менделеевск — город химиков. И такое единение с другими городами химиков — это очень важно. Во всех городах-участниках расположены химические предприятия группы компаний „Азот“, куда входит и „Аммоний“. Химический комплекс поддерживает множество социальных проектов в Менделеевске, теперь вместе мы выходим на старт мероприятия Всероссийского масштаба», — отметил глава района Радмир Беляев.

Все средства, собранные при регистрации, будут направлены на ремонт столярной мастерской ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори». Также АО «Аммоний» направит по 30 рублей за каждый километр, который пробегут участники на благотворительность. Впервые забег под названием «Цепная реакция» прошел в прошлом году в Кемерово. Тогда участникам удалось собрать 150 000 рублей на благотворительные цели при тысяче участников. В этом году масштабы увеличатся.

Для участников подготовлены дистанции на 3, 10 и 20 километров. Для гостей в Менделеевском районе также будет работать фан-зона с активностями.

Регистрация на марафон открыта на сайте.