Менделеевск примет федеральный российский забег с синхронным стартом

Фото предоставлено организаторами

Участники марафона стартуют в 90 городах России, чтобы объединить свыше 165 000 человек в одном темпе бега. В этом году марафон ЗаБег.РФ впервые пройдет не в столице Татарстана, а в Менделеевске. Здесь, в преддверии Дня химика, традиционно проходит благотворительный забег «Цепная реакция», который объединяет города с крупными химическими предприятиями. В прошлом году мероприятие собрало более 1500 участников, а все средства, собранные за регистрацию, были направлены на благотворительность.

«Самое важное в этом марафоне, что участники бегут не ради своей личной выгоды, интереса, что у него есть смысл – помочь тем, кому сегодня необходима поддержка. В прошлом году марафон в один день стартовал в 4 городах России, в этом году будет 90 одновременных стартов, это уже совсем другой масштаб», – рассказал глава района Радмир Беляев.

«В прошлом году удалось собрать свыше 600 000 тысяч рублей, благотворительные средства выделил и химический комплекс «Аммоний», так в общей сложности миллион рублей получил приют для детей и подростков «Камские Зори», на эти деньги у ребят появилась столярная мастерская», – подчеркнул генеральный директор химического комплекса «Аммоний» Дмитрий Макаров.

Фото предоставлено организаторами

ЗаБег.РФ – это первый российский забег с синхронным стартом. Полумарафон дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший полумарафон с синхронным стартом в мире в 2020 и 2021 годах.

В Менделеевске для участников подготовят дистанции на 21.1 км, 10 км, 5 км и 1 км. Трасса будет проходить не только вдоль живописной реки Камы, но и через сам город, стартуя на стадионе. Чем больше людей зарегистрируется, тем длиннее станет цепочка добра, и тем больше средств будет направлено на благотворительность