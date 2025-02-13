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Общество 13 февраля 2025 13:07

Менделеевск презентовал проект «Умный город» в Москве

Менделеевск презентовал проект «Умный город» в Москве
Фото: телеграм-канал Радмира Беляева

Команда Менделеевска представила в Москве проект «Умный город» на презентации лучших работ участников третьего модуля образовательной программы «Школа муниципальных команд» мастерской управления «Сенеж». Об этом сообщил глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

На первом этапе проекта был создан ситуационно-аналитический центр для повышения безопасности, комфорта и быстрого реагирования на обращения граждан.

«В 30 подъездах установлена IP домофония, создан Telegram чат-бот «Твой помощник», установлено 4 умных остановочных павильона, 180 видеокамер в городе для работы с видеопотоком и обращениями граждан, проработав технические решения», – написал Беляев в своем телеграм-канале.

В рамках второго этапа в текущем году планируется установить IP домофонию еще в 290 подъездах, открыть ситуационно-аналитический центр, внедрить программное обеспечение, которое свяжет все элементы системы сбора информации.

«Как отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, Татарстан и, в частности, Менделеевск успешно развиваются во многих направлениях», — добавил глава района.

#менделеевск #Радмир Беляев
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