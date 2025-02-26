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Общество 26 февраля 2025 15:20

Менделеевск получит 85 млн рублей на модернизацию сетей по программе Раиса Татарстана

Менделеевск получит 85 млн рублей на модернизацию сетей по программе Раиса Татарстана

Менделеевский район РТ в 2025 году получит 85 млн рублей по программе модернизации коммунальных сетей, инициированной Раисом Татарстана. Об этом сообщил глава муниципалитета Радмир Беляев на итоговом заседании Совета района.

«Суммарный износ коммунальных сетей в районе превышает 80%. Благодаря поддержке Раиса Татарстана по республиканской программе модернизации ЖКХ наш район в текущем году получит лимит в 85 млн рублей, что позволит приступить к поэтапному ремонту сетей водоснабжения. Сфера ЖКХ, затрагивающая каждого жителя района, требует нашего особого внимания», – отметил Беляев.

В прошлом, 2024 году в рамках программы Раиса Татарстана Рустама Минниханова «Наш двор» в Менделеевске были отремонтированы 15 дворов. За последние пять лет благоустроено 75 дворов, что делает город более современным и удобным для жителей.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#Модернизация
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