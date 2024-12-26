Менделеевск планирует принять 70 тыс. гостей на Кубке России по Гонкам с препятствиями

В 2025 году в Менделеевске пройдет Кубок России по Гонкам с препятствиями. Ожидается, что число гостей достигнет 70 тысяч человек. Такое развитие получило проведение в городе чемпионата «Гонка героев». В 2024-м он получил статус Чемпионата РТ по гонкам с препятствиями. В следующем году Федерация гонок решила перенести в Менделеевск состязания федерального масштаба.

«В уходящем году „Гонка героев“ собрала 7 тыс. гостей. Мы ожидаем рост мероприятия в 10 раз. Это огромное подспорье для развития туристического потенциала территории. Планируем, что в следующем году в районе мы также запустим новые туристические маршруты. Все это в комплексе даст хороший импульс для роста привлекательности нашего района», — прокомментировал глава Менделеевского района Радмир Беляев.

В 2025 году «Гонка героев» пройдет в Менделеевске 30 августа. В наступающем году, как и в 2024-м, соревнования пройдут в формате «Битвы эпох», когда каждый сможет пройти испытания гонки в специально подготовленных костюмах. В уходящем году такой формат события высоко оценили гости и участники.

«„Гонка Героев“ — самое масштабное командообразующее мероприятие. В этом году на состязаниях командным духом прониклись больше 100 предприятий Республики. Статус федерального события придаст особый импульс и для увеличения корпоративных команд, укрепления коллективов», — подчеркнул гендиректор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.