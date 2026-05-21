Менделеевск первым откроет в России серию забегов химиков «Цепная реакция»

В Менделеевске 23 мая пройдет благотворительный забег «Цепная реакция». О подготовке к событию рассказали на пресс-конференции в Татар-информе.

Заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев отметил, что руководство Менделеевска и предприятие «Аммоний» создают все условия для комфортного пребывания жителей и гостей города. По его словам, ранее участники получили «огромное удовольствие» от участия в марафоне и призвал жителей республики поддержать традицию серии забегов, начатую с Казанского марафона.

«23 мая будет проходить забег в Менделеевске. Ура, вперед, все бежим!» – призвал он.

Заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин рассказал, что в этом году организаторы изменили порядок проведения «Цепной реакции». Если раньше первым забег принимал Ангарск, затем Кемерово, Мелеуз и Менделеевск, то теперь серия стартует именно в Менделеевске.

По его словам, между городами-участниками будет организована видеосвязь: на площадке установят большую сцену и экран, где покажут приветствия и видеовизитки.

Одним из главных новшеств станет уже построенная в Менделеевске стометровая площадка «Мини Гонка героев». На ней оборудовали полосу препятствий из семи барьеров, где можно тренироваться и соревноваться на время.

Как отметил Разбежкин, площадку уже протестировали представители сборной России по гонкам с препятствиями, в том числе Юрий Прокудин. По его словам, спортсмены высоко оценили объект и назвали его одной из лучших площадок для подготовки к чемпионатам.

Площадка будет доступна всем участникам и гостям забега. Зарегистрироваться на прохождение полосы препятствий можно будет прямо на месте. Также организаторы подготовили концертную программу – на сцене выступят музыкальные коллективы.