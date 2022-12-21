Менделеевск отправил в Лисичанск еще 5 тонн гуманитарного груза

Сегодня из Менделеевска в Лисичанск отправилась большая фура, груженная мукой, крупами, кондитерскими изделиями, бытовой химией и теплой одеждой. Всего жители района, организации, предприятия и частные предприниматели собрали 5 тонн товаров первой необходимости на сумму около полумиллиона рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

В отправке приняли участие руководитель аппарата совета Ришат Нафиков, исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» Миляуша Макарова и председатель Общественного совета Салим Хабибуллин.

В целом за 7 месяцев Менделеевский район отправил шесть машин гуманитарной помощи в Лисичанск и мобилизованным из района мужчинам. Напомним, на прошлой неделе район доставил индивидуальные посылки бойцам в зону СВО.

«Спасибо всем, кто принял участие в сборе, подготовке и отправке гуманитарных грузов! Считаю, что мы вместе, действительно, сделали многое за это короткое время. Благодарю всех за это единство, за то, что не остаётесь равнодушными», — написал в своем телеграм-канале Радмир Беляев.

Напомним, в Менделеевске работают два пункта сбора гуманитарной помощи в рамках республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Пункты расположены в молодежном центре «Яшьлек» (ул. Речная, 1), а также в районном доме культуры «Юность» (ул. Бурмистрова, 3). В списке необходимых вещей для сбора — продукты питания долгого хранения, средства гигиены, термобелье для детей и взрослых, сухое горючее и т.д. В настоящее время стартовала подготовка к следующей отправке.