Менделеевск отправил новую партию посылок для бойцов в зону спецоперации

Из Менделеевска в зону специальной военной операции отправили новую партию помощи для мобилизованных земляков. Туда вошли более 40 коробок с индивидуальными посылками, которые собрали семьи, а также окопные свечи.

Производство «Шифалы су» направило 2,5 тонны воды, также 1,7 тонны воды увезли от «Булгарпиво». В сборе и отправке груза помогли волонтеры МЦ «Яшьлек» под руководством Андрея Гриненко.

«Спасибо всем, кто не остаётся в стороне, — благотворителям, предприятиям, предпринимателям, активистам района! Также выражаю благодарность волонтёрам МЦ „Яшьлек“ за помощь в подготовке груза!» — написал у себя в телеграмм-канале глава района Радмир Беляев.

В пресс-службе администрации «Татар-информу» сообщили, что ранее муниципалитет направил 10 машин с гуманитарной помощью солдатам в зону СВО и мирным жителям в Лисичанск. Очередная ближайшая отправка планируется в конце января.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске начнут изготавливать пятиточечники для мобилизованных.