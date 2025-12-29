Менделеевск отправил новогодние подарки бойцам в зону СВО

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров на деловом понедельнике сообщил об отправке очередной партии гуманитарной помощи военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.

«Мы отправили очередной гуманитарный груз в зону СВО. В уходящем году мы полностью пересмотрели работу с нашими волонтерскими центрами и бойцами СВО – с каждым мы на связи и теперь формируем посылки адресно», – отметил Роберт Искандаров.

По его словам, эта работа будет продолжаться на системной основе. Глава района напомнил, что на 20-м, юбилейном съезде Совета муниципальных образований Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил вклад муниципалитетов в помощь бойцам СВО и жителям новых регионов.

«Он поблагодарил волонтеров, бизнес-сообщество и районные администрации за активное участие в гуманитарных акциях. Безусловно, эту работу мы будем продолжать, и продолжать системно», – подчеркнул Роберт Искандаров.

В состав груза вошли самые необходимые вещи – маскировочные сети, пончо, костыли и другое снаряжение, которое помогает военнослужащим и в службе, и в быту.

По уже сложившейся традиции каждому бойцу передали новогодние посылки с теплом родного дома и словами поддержки.

«Думаю, выражу общее мнение: все мы хотим подарить бойцам небольшую передышку и домашнее тепло. Спасибо всем, кто был причастен к сбору и отправке», – сказал глава района.

Вместе с гуманитарной помощью военнослужащим передали более тысячи писем от жителей района – от детей, взрослых и трудовых коллективов. В каждом письме – слова поддержки, вера и забота.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес инициативной группы «Мы вместе», общественных организаций, предприятий района и всех жителей, кто принял участие в сборе помощи.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.