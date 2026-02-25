news_header_top
СВО 25 февраля 2026 11:53

Менделеевск отправил 305 тонн помощи на СВО и проектирует реабилитационный центр

С первых дней спецоперации из Менделеевского района отправлено более 305 тонн гуманитарной помощи, включая автомобили, мотоциклы, РЭБ, тепловизоры, квадроциклы, квадрокоптеры и стройматериалы.

Глава района Роберт Искандаров на отчетной сессии подчеркнул, что ключевым направлением работы остается поддержка участников специальной военной операции (СВО) и забота о благополучии их семей.

«Сегодня наши земляки самоотверженно сражаются за свободу и независимость России. Мы гордимся, что менделеевцы с честью и достоинством выполняют свой гражданский и воинский долг», – отметил он.

Искандаров сообщил, что в этом году начнется проектирование Реабилитационного центра для участников боевых действий. Новый комплекс станет местом восстановления физических и психологических сил ветеранов, а также центром социальной поддержки и адаптации к гражданской жизни.

В районе действуют три инициативные группы – «Мы вместе», «Тепло из дома» и «Своих не бросаем», работа которых продолжается почти четыре года. Символом признания заслуг героев стало открытие Аллеи Славы и строительство мемориального комплекса, посвященного участникам СВО, а также воинам Афганистана и Чечни.

Искандаров отметил, что ветераны СВО продолжают служить Родине в новом статусе. Так, Айдар Нуриев, награжденный орденом Мужества и победитель программы «Батырлар», возглавил Тураевское сельское поселение.

