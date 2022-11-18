Менделеевск нарастил производство запчастей для военной техники

Одно из предприятий Менделеевска нарастило объемы выпускаемой продукции, производящее деревянную тару, — ящики для военных грузовых автомобилей. Эти машины отправляются в зону специальной военной операции. Глава района Радмир Беляев посетил производство предпринимателя Сергея Бабушкина, о своем визите он рассказал в телеграм-канале.

Предприниматель Сергей Бабушкин — субисполнитель подрядчика, который выполняет гособоронзаказ.

«Наше менделеевское предприятие производит деревянную тару — ящики для военных грузовых авто, которые отправляются в зону СВО. План выпускаемой продукции увеличен, работают в усиленном графике. Производитель просит увеличить энергетическую мощность. Будем решать вопрос», — написал Беляев.

Также район по просьбе предпринимателя будет вести работу по увеличению энергетической мощности производства. Решение было принято во время объезда предприятий малого и среднего бизнеса в Менделеевском районе.

Все компании района продолжают работу в штатном режиме и даже увеличивают масштабы производства, несмотря на санкционное давление. Так, поставляют продукцию по всей России два мебельных завода. Расширить рынки сбыта позволил выход на маркетплейсы.

В ближайшее время начнет работу производитель стеклопластиковых труб и штанг для нефтедобычи. Они базируются на территории промпарка в Менделееевске. Еще один резидент — Менделевский механический завод по выпуску механизмов и запчастей для техники. Сейчас на территории промпарка они также отремонтировали помещения, завозят технику. Вскоре предприятие начнет работу в новой обстановке.