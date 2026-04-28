Менделеевск направил 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Около 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Менделеевска в зону специальной военной операции. Груз предназначен для мирных жителей Лисичанска и военнослужащих на передовой.

В отправке приняли участие глава района Роберт Искандаров, депутаты, предприниматели, волонтеры, школьники и жители города. В рамках мероприятия за вклад в поддержку военнослужащих ряду активистов и организаций вручили благодарственные письма от командования и личного состава воинских подразделений.

Награды переданы волонтерским объединениям «Тепло из дома», «Мы вместе» и «СВОих не бросаем». Также отмечены руководители предприятий и организаций города. За участие в восстановлении памятников погибшим участникам СВО награжден Эмиль Ахмедов.

Командование воинской части №13637 выразило благодарность главе района Роберту Искандарову за содействие подразделениям, выполняющим задачи в зоне СВО.

Как отметил руководитель муниципалитета, в этот раз состав груза расширен. «Мы впервые отправляем карету скорой помощи. Это серьезная поддержка для медиков. Также в составе — автомобили УАЗ и ВАЗ, доработанные по запросам бойцов, три мотоцикла, строительные материалы, медикаменты, продукты, вода и личные посылки», — сообщил он.

По словам Искандарова, город продолжает объединяться для поддержки военнослужащих и жителей новых регионов.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.