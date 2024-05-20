Менделеевск может получить 92 млн рублей на благоустройство территории имения Ушковых

Менделеевск может получить грант размеров в 92 млн рублей на благоустройство стадиона «Химик» и территории имения Ушковых. Об этом «Татар-информу» рассказали в казанском бюро «АрхДесант», которое занимается разработкой данного проекта.

В минувшие выходные в Менделеевске на «Ночи музеев в имении Ушковых» собрались более 100 горожан. Мероприятие прошло в рамках участия территории во Всероссийском конкурсе малых городов.

Событие было направлено на знакомство с историко-культурными и природными особенностями местности. Так, специально для «Ночи музеев» местный краеведческий музей разработал иммерсивную экскурсию по территории усадьбы Ушкова. Помимо классического рассказа от экскурсовода, участники послушали монолог помещика Николая Камашева, стали участниками сцены общения главного врача Бондюжской районной больницы Ефима Чоловского с пациентами.

Также менделеевцы разработали свой уникальный парфюм, ассоциирующийся с пейзажным парком Камашево.

В конце события разработчики заявки представили горожанам концепцию развития территории.

Всероссийский конкурс малых городов проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

Фотографии предоставлены бюро «АрхДесант».