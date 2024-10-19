Менделеевск и Тобольск соединит федеральный туристический маршрут

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Татарстанский Менделеевск и расположенный в Тюменской области Тобольск в год 190-летия со дня рождения великого ученого Дмитрия Менделеева соединит федеральный туристический маршрут, который объединил все мемориальные места и музеи химика. Презентация нового сегмента туристического маршрута состоится 19 октября на детском книжном краеведческом фестивале «Мы и Менделеевск». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Менделеевского района РТ

Специально для фестиваля первая сибирская столица привозит из Тобольска, города детства ученого, на фестиваль «Мы и Менделеевск» музейно-театральную программу, посвященную детству и семье Менделеева.

Кроме того, в Менделеевск приедет выездная резиденция — лаборатория «Среда Менделеева», которая соединит экспертов, музейных специалистов, исследователей и авторов книг из самого Менделеевска и Тобольска, а также из Елабуги, Набережных Челнов, Подмосковья, Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты объединятся для совместного изучения наследия ученого, разработки новых туристических направлений и выставок.

Ожидается, что позже, в январе-феврале следующего года, Менделеевск представит в Тобольске страницы истории города, связанные с именем химика.

«Важно, что наши города объединены не только именем выдающегося ученого, но и удобной логистикой. Между аэропортом Бегишево и новым тобольским аэропортом Ремезов есть прямой авиарейс. Находя такие новые направления, мы расширяем границы, открываем возможности для изучения наследия Дмитрия Ивановича», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

В Татарстане проект реализуют при поддержке Государственного комитета республики по туризму. Ожидается, что инициатива позволит расширить связи и нарастить туристический поток между Татарстаном и Сибирью. Активное участие в проекте примет и Академия наук Республики Татарстан. Поддержку ему оказывает стратегический партнер Менделеевского района — химический комплекс «Аммоний».

Второй детский книжный краеведческий фестиваль «Мы и Менделеевск» пройдет в городе химиков 19 и 20 октября. На время мероприятия купол «Атмосфера» переименуют в «Менделеевск-Дом» в «дог-френдли» формате. Все гости смогут посетить книжную ярмарку от ведущих издательств страны и пообщаться с авторами книг. В Год семьи специальную программу разработали для детей и подростков.