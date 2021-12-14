Менделеевск и Гуанъюань подпишут меморандум о побратимстве

На Международном форуме Россия — Китай в рамках празднования юбилея сотрудничества Республики Татарстан с провинцией Сычуань 15 декабря состоится подписание меморандума о побратимстве между городами Менделеевск и Гуанъюань. Об этом сообщает пресс-служба Менделеевского района РТ.

Накануне прошла встреча-знакомство руководителей двух городов в формате Zoom. Руководитель Менделеевского района Радмир Беляев вместе с и. о. заместителя руководителя исполкома по экономике, ТОСЭР и развитию предпринимательства Ленаром Ахметовым, гендиректором индустриального парка «Пионер», представителем учредителей ООО «Камасталь» Чжай Юйгуем и генеральным директором ООО «КамаСталь» Алевтиной Кузьминой познакомились с коллегами из Китайской Народной Республики.

Радмир Беляев и мэр Народного правительства Гуанъюаня Дун Ли рассказали об истории своих городов, перечислили основные социально-экономические показатели, поделились планами и перспективами развития.

Руководитель Менделеевского района отметил, что уже наметил ряд направлений в экономике, инвестиционных проектах, туризме, культуре, историческом наследии и экологии, по которым будем налажено сотрудничество.

«Уверен, наши дружественные связи будут долгосрочными, продуктивными и станут еще одним шагом в развитии отношений между Россией и Китаем!» — прокомментировал Радмир Беляев.