Менделеевск и Доброград стали городами-побратимами

Татарстанский Менделеевск и Доброград, расположенный во Владимирской области, стали городами-побратимами. Между населенными пунктами подписан меморандум об установлении побратимских отношений. Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель главы Менделеевского района РТ Лейсан Галеева.

Глава Доброграда Алексей Сипач и гендиректор ОЭЗ «Доброград — 1» Денис Антипов приехали в Менделеевск и ознакомились с городом, заводом «Аммоний», промышленными парками «Менделеевск 2.0» и «Бондюжский».

«Наши гости были поражены количеством объектов культуры, их оснащением, залами и тем, что такая инфраструктура есть в малом городе. У нас много общего, мы можем во многом обмениваться опытом, есть перспективы развития общих проектов с Доброградом», — прокомментировал подписание меморандума глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Стороны намерены сотрудничать в торгово-экономической сфере, культуре, образовании, промышленности, здравоохранении, логистике и туризме, а также в реализации совместных инвестиционных и социальных проектов.

Доброград — молодой развивающийся город во Владимирской области, он основан в 2019 году.

В муниципальном образовании регулярно проходят международные и всероссийские форумы, фестивали, спортивные события. Успешно работает особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Доброград — 1».