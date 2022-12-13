Менделеевск доставил посылки бойцам в зону СВО

В зону специальной военной операции доставлена гуманитарная помощь от Менделеевского района Татарстана. По просьбам семей каждый мобилизованный получил посылку, рассказал в своем телеграм-канале глава района Радмир Беляев.

«Родственникам мобилизованных было важно, чтобы сформированный груз был доставлен персонально каждому бойцу, и мы это смогли организовать. Чтобы передать наборы из рук в руки, от района груз сопровождал помощник по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Рустем Сабитов», — отметил глава района.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации Менделеевского района, каждый военнослужащий получил персональный набор, в который входят спальный мешок, дождевик, маскхалат, термобелье, сапоги, несколько видов носков и перчатки, средства гигиены, продукты длительного хранения.

Отдельно на батальоны были выделены тепловые пушки, лопаты и армированная пленка.

Гуманитарный груз удалось собрать силами родных и близких мобилизованных, администрацией района было выделено 1,2 млн рублей на формирование и доставку груза в зону СВО.

Планируется, что на следующей неделе градообразующее предприятие Менделеевска поможет закупить для бойцов в зоне СВО квадрокоптеры, тепловизоры, монокуляры, приборы ночного видения на сумму 1,4 млн рублей.