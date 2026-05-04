20 тонн помощи из Менделеевска передали военнослужащим и жителям Лисичанска

Очередную партию гуманитарной помощи весом 20 тонн доставили из Менделеевского района в зону специальной военной операции. Груз предназначен как для гражданских жителей Лисичанска, так и для бойцов на передовой.

В сопровождении колонны участвовал глава района Роберт Искандаров. В состав помощи вошли карета скорой помощи, автомобили УАЗ «Буханка» и доработанный по запросу военнослужащих ВАЗ-2114, три мотоцикла, а также пончо, строительные материалы, продукты питания, вода, медикаменты и личные посылки.

Груз доставили в 1232-й и 430-й полки, Лисичанск, а также в бригаду Святого Георгия.

В Лисичанске делегация встретилась с заместителем Премьер-министра Татарстана Ринатом Садыковым, курирующим восстановление подшефных республике городов – Лисичанска и Рубежного.

«Привезли городу стройматериалы, технику, продукты, средства гигиены. Обсудили, какая еще помощь требуется и что нужно привезти в следующий раз», – рассказал Роберт Искандаров.

Также представители района посетили бригаду Святого Георгия, где состоялась встреча с депутатом Госсовета РТ Эдуардом Шарафиевым. По словам главы района, бойцы в курсе новостей Менделеевска: Шарафиев пригласил жителей Татарстана принять участие в благотворительном забеге «Цепная реакция», который пройдет 23 мая.

«Там, за ленточкой, особенно понимают важность благотворительной помощи, чтобы те, кто в ней нуждается, понимали – им есть на кого опереться. Обращение Эдуарда Шарафиева как раз об этом. Спасибо ребятам за службу. А мы не подведем – будем вместе и рядом с ними», – отметил Искандаров.

Ранее за значительный вклад в поддержку военнослужащих Благодарственные письма от командования и личного состава воинских подразделений вручили ряду организаций района. В их числе – волонтерские движения «Тепло из дома» (руководитель Лейсан Манина), «Мы вместе» (Марина Глебова) и группа «СВОих не бросаем» (Татьяна Жуйкова).

За активную гражданскую позицию и вклад в оказание гуманитарной помощи награждены руководители предприятий и организаций Менделеевска. За участие в восстановлении памятников погибших участников СВО отмечен Эмиль Ахмедов.

Командование воинской части №13637 выразило благодарность Роберту Искандарову за значительный вклад в поддержку подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО.

«Менделеевск продолжает объединяться ради общей цели – поддержать наших бойцов и приблизить победу», – подчеркнул глава района.

