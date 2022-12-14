Менделеевцы доставили на танковый полигон Казани бензопилы, топоры и колуны

По просьбе родных и близких мобилизованных жителей Менделеевского района Татарстана сегодня от ДК имени Гассара был организован автобус на танковый полигон. Сейчас там проходят обучение 87 менделеевцев.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, в Казань отправились 55 человек. Они повезли предметы первой необходимости: дождевики, носки, термобелье, полотенца, перчатки, канцелярские предметы, отвертки и плоскогубцы. Батальон также получит бензопилы, моторное масло, топоры (в том числе колуны) и лопаты.

Кроме того, участники «Юнармии» и обычные учащиеся сами смастерили праздничные открытки и написали поздравления бойцам с наступающим Новым годом. Часть из них отправится участникам специальной военной операции на Украине.

«Спасибо детям за участие. Любая поддержка важна. Пусть эти открытки напоминают адресатам, что дома их ждут, и о том, что мы вместе», — прокомментировал этот жест глава район Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября по указу Президента РФ Владимира Путина. Из запаса для участия в специальной военной операции были призваны более 300 тыс. человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевск доставил посылки бойцам в зону боевых действий.