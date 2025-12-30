Мемориальный комплекс «Родина-Мать» в Челнах признан объектом культурного наследия

Фото: t.me/OKN_Tatar

Мемориальный комплекс «Родина-Мать» в Набережных Челнах официально внесен в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба комитета Республики Татарстан по охране ОКН.

Памятник, созданный казанским скульптором Ильдаром Хановым, открылся 9 мая 1975 года – ровно через 30 лет после окончания Великой Отечественной войны – и стал символом памяти о ее жертвах.

Идея создания комплекса появилась в начале 1970-х годов и быстро получила поддержку со стороны комсомольцев и партийных руководителей. Первоначально планировалось возвести небольшую фигуру матери или солдата с оружием, однако художнику удалось создать грандиозный монумент, отражающий бессмертие народной души.

Фото: t.me/OKN_Tatar

Главной деталью комплекса является фигура Феникса, символизирующего возрождение из руин войны. Лицо птицы напоминает женское, правая рука обращена к детям, а левая держит меч, олицетворяя защиту Родины и миролюбие.

На территории комплекса установлен Вечный огонь, зажженный от пламени на Мамаевом Кургане в Волгограде, в память о погибших солдатах и офицерах. Мемориальная стена увековечила имена тысяч героев, чьи судьбы связаны с городом Набережные Челны.

Благодаря усилиям Ильдара Ханова и поддержке жителей города памятник был построен всего за два месяца и семнадцать дней. Сегодня «Родина-Мать» остается важным культурным объектом города, а благоустроенная территория вокруг комплекса делает его комфортным местом для посещения туристами и местными жителями.

Каждый год тысячи людей приходят сюда, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.